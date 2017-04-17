【大成報記者吉雄世╱高雄報導】產業界近期積極推動智慧化，在未來機器人可能取代人類工作的同時，更突顯加速深化人力素質的重要性，為此，勞動部高屏澎東分署積極與區域夥伴合作尋求挖掘好人才、培養優質人才的契機。15日與「區域夥伴」高苑科技大學共同舉辦「高等教育面對科技變遷與國際化挑戰論壇」，透過企業界的經驗分享並聆聽產業界的聲音，加深勞動部岡山就業中心成為人力發展資源平台的深度與廣度，提供產業界更優質服務。這場「高等教育面對科技變遷與國際化挑戰論壇」是於15日上午在高苑科技大學舉辦，勞動部高屏澎東分署程泰運分署長、副分署長柯秀燕、高苑科技大學趙必孝校長親自參與，並由程分署長、趙校長進行「夥伴」合作儀式，為區域內產、官、學通力合作的未來，拉開序幕。勞動部高屏澎東分署程泰運分署長致詞時表示，以「聯盟」、「合作」模式面對國際競爭時代來臨是必要的選擇，也是實踐的方向，因此勞動部高分署今年選擇岡山就業中心成為人力發展資源平台，積極推動人力資源服務。從與學校、企業成為「區域夥伴」關係，再透過企業論壇、提升人才職能課程、企業加值服務計畫等方式，為企業及人才資源提供最優質服務。他強調，企業個別解決問題有可能會遇到瓶頸，但在平台上就會有助力來加以協助，勞動部有很多計畫可以與企業、學校連結，不論是企業內部員工訓練的「企業人力資源提升計畫」或提早讓學生成為企業生力軍的「大專就業學程計畫」、「雙軌訓練旗艦計畫」等，勞動部都能提供資源予以協助，也希望與會的企業負責人及學校都踴躍運用。這場論壇涵蓋中鋼公司技術助理副總經理蔡松釗、日月光集團副總經理林顯堂及鈺豐樂器公司董事長陳永茂分別就「研發升級與高等教育人才的產學合作」、「研發整合機制與人才的知識分享」及「台灣的製造升級與國際人才培育」等主題進行精闢的演講內容，與會貴賓包括高屏澎東轄區內各產業菁英代表近400人，彼此交流踴躍、場面熱絡。未來勞動部岡山就業中心也將持續推動產業人才的養成與培力工作，共同為人才培育、職能提升、創造產業新藍海一起努力。圖說1:勞動部高屏澎東分署與高苑科大成為「區域夥伴」，由程泰運分署長(圖右)、趙必孝校長(圖左)進行「夥伴」合作儀式，為區域內產、官、學通力合作的未來，拉開序幕。圖說2:勞動部高屏澎東分署程泰運分署長(圖中)、副分署長柯秀燕(圖左)、高苑科技大學趙必孝校長(圖右)與與會企業代表合影。圖說3: 勞動部高屏澎東分署程泰運分署長(圖右一)、高苑科技大學趙必孝校長(圖左一)與論壇講者包括中鋼公司技術助理副總經理蔡松釗(左二)、日月光集團副總經理林顯堂(圖中)及鈺豐樂器公司董事長陳永茂(右二)合影。