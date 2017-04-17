（中央社記者張謙香港17日電）香港特別行政區政府在中國大陸陝西省成立聯絡處，今天起開始運作，目的是協助港人及企業掌握在當地的發展機遇。



特區政府今天公布，聯絡處位於陝西西安市，隸屬於香港特別行政區政府駐成都經濟貿易辦事處。



駐成都辦主任林雅雯說，陝西聯絡處將致力加強香港與陝西和其轄下城市的聯繫，做好政府對政府的工作，並促進香港與有關省市在經貿及文化方面的交流和合作，以及支援當地的港人和港企。1060417