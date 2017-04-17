（中央社記者邱國強北京2017年4月17日電）中國大陸國家外國專家局局長張建國16日說，2016年前往中國大陸工作的外國專家及其他外國人員，超過90萬人次。這一數字是1980年代的將近100倍。



新華社報導，第15屆「中國國際人才交流大會」16日在深圳登場，張建國在會中作上述表示。



張建國表示，在1980年代，前往中國大陸工作的外國專家人數，每年還不到1萬人次。



他說，外國人才是中國大陸實現「兩個一百年」（2021年中共建黨100年，2049年中共建政100年）奮鬥目標的「重要增量資源」，是實施「創新驅動發展戰略不可或缺的重要力量」。



張建國又說，目前中國大陸一方面要對現有招攬人才工程認真梳理和總結；另一方面要針對外國人才的特點，實施「契合本地區、本部門實際需求」的引才工程，避免高成本、低素質的重複引進和人才浪費，真正讓人才工程發揮實效。