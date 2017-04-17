赴陸工作外國人 年逾90萬人中央社 (2017-04-17 08:57)
（中央社記者邱國強北京2017年4月17日電）中國大陸國家外國專家局局長張建國16日說，2016年前往中國大陸工作的外國專家及其他外國人員，超過90萬人次。這一數字是1980年代的將近100倍。
新華社報導，第15屆「中國國際人才交流大會」16日在深圳登場，張建國在會中作上述表示。
張建國表示，在1980年代，前往中國大陸工作的外國專家人數，每年還不到1萬人次。
他說，外國人才是中國大陸實現「兩個一百年」（2021年中共建黨100年，2049年中共建政100年）奮鬥目標的「重要增量資源」，是實施「創新驅動發展戰略不可或缺的重要力量」。
張建國又說，目前中國大陸一方面要對現有招攬人才工程認真梳理和總結；另一方面要針對外國人才的特點，實施「契合本地區、本部門實際需求」的引才工程，避免高成本、低素質的重複引進和人才浪費，真正讓人才工程發揮實效。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CHANEL 多重防曬隔離乳．chanel n5．CHANEL 經典 側背包．CHANEL 唇膏．Chanel Chance 香水．CHANEL 唇霜．CHANEL 包包．CHANEL 亮片．鑰匙包 CHANEL．CHANEL 香奈兒 保濕．CHANEL boy．Chanel No.5 香精．chanel 精華 48g．chanel chance．CHANEL COCO 項鍊．CHANEL 25CM．CHANEL 菱格紋 長夾．chanel allure 香水．chanel 香奈兒 珍珠光感．CHANEL．CHANEL HOMME．CHANEL 項鍊．Chanel Allure Homme．CHANEL 機殼．CHANEL Maxi．chanel 康朋．chanel 太陽眼鏡．CHANEL 葡萄．CHANEL MINI COCO．chanel 噴霧
《繼承人》熱播劉愷威來渝路演 「我和蔣欣擦出很多火花」【北京新浪網】
乞討窮游成歐美背包客新潮 外媒和網民看不下去了【北京新浪網】
台派特等射手進駐太平島 有人建議部署防空導彈【北京新浪網】
台年金改革引爆「萬人圍城」 民進黨當局被批忽視民意【北京新浪網】
《繁星四月》今晚精彩獻映【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》