（中央社記者繆宗翰台北2017年4月17日電）針對川習會後的兩岸情勢發展，陸委會今天表示，對岸將持續宣傳反獨，促進兩岸經濟社會融合及對台拉攏，並加強控管台海議題，避免中共十九大前出現干擾、變數。



立法院內政委員會17日邀請行政院大陸委員會主任委員張小月就「川習會後兩岸關係之發展與因應對策」專題報告，並備質詢。



根據陸委會送至立法院的報告指出，中國大陸未來仍將堅持去年520以來的對台作為與立場，繼續宣示「一中原則」，避免增加中共第十九次全國大表大會（中共十九大）前的變數。



另一方面，陸委會指出，美中雙方這次會晤新建4個對話機制，可以減緩雙方在各領域衝突與不確定性；對岸也可能藉「一帶一路」、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等，提升自身在經濟整合及全球政經治理影響力。



陸委會認為，北京當局也會藉由建構的美中互動架構，試圖影響美方對台議題認知與台美關係發展；川普年內赴陸國是訪問，也可能影響中美關係與區域情勢發展，陸委會將持續關注。



中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）在美國佛羅里達州的會談（川習會）8日落幕。習近平在會中邀請川普年內赴中國大陸國是訪問。



中國大陸外交部長王毅在川習會後向媒體表示，中美雙方宣布建立外交安全對話、全面經濟對話、執法及網路安全對話、社會和人文對話等4個高級別對話機制。