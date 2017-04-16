▲國軍台中總醫院廁所內30日拾獲近百發子彈，國防部發言人陳中吉召開記者會說明院方拾獲過程與處置措施，目前全案正由台中市地檢署進行採證及調查。（圖／記者呂炯昌攝影.2017.3.31）

針對三軍內部網站增加「大鵬部長關心的事」專頁，宣導國防部長馮世寬的政令，遭到批評是為一百分部長「造神」一事，國防部發言人陳中吉16日表示，各軍種網頁進行政令宣導，包括官兵個人權益等，沒有針對個人歌功頌德，誤解為「造神」，不公平也不正確。

陳中吉指出，各軍種網頁針對政令宣導，包括有些應行注意事項與官兵個人權益宣導等，傳遞訊息，並非「造神」。

他認為，部隊命令的貫徹會用不同形式，過去有透過報紙、公文，現在用網路傳遞訊息、政令宣導，誤解為「造神」，並不公平也不正確。