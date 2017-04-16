【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】前副總統呂秀蓮多年來推動「中立公投」願景，以確保台灣不捲入國際戰爭，政大國關所研究員嚴震生16日下午在研討會上回應，「面對中立，台灣民情氛圍更願意靠攏美、日，特別是太陽花學運過後，青年輿論都較偏向仇中。」國家展望文教基金會董事長施正鋒認為，「台灣可比照蒙古的模式強調中立，對中、美雙方都『無害』，但需先凝聚對內一定的共識。」

年輕世代仇中

面對近日東亞國際情勢一觸即發的變動，呂秀蓮16日在「和平中立與東亞變局」研討會上再次拋出自己努力多年期望推動的「台灣公投中立國」論點，希望藉由國際法上對中立國的保護，進一步讓台灣民眾享有永續和平的環境，不要再牽涉入中國大陸、美國與日本之間的角力戰中，但在現實面仍待許多困難要一步步解決。

「現在台灣年輕世代的氛圍，要推動台灣公投成為中立國家，是很困難的一件事。」嚴震生在研討會上回應說，假設國際社會認同台灣法理獨立，民眾也不會想要和平中立，因為在太陽花學運過後，包括執政黨立委、年輕世代的聲音都污名化中國大陸，在如此仇中的情緒中，年輕人對中立的意識並不夠，萬一國際情勢動盪，立場一定也傾向美國、日本。

表態中立伴隨風險

嚴震生指出，在對外方面，要對中國大陸闡明台灣在國際上要維持中立的方式，需要面臨很大的風險事件，簡單地說風險就是機會，「若此次美國正式與北韓對戰，台灣敢對外表示，不提供任何一方的援助，並向中國大陸表明『你的兄弟被打，我沒站在美、日這方』嗎？」

「在成為中立國的手段上，台灣只剩公投強化正當性的路可走。」淡江戰略所長李大中也認為，最大的困境包括如何說服周邊國家，要走向中立，中國大陸、美國都會質疑台灣是否偏向另一邊，在台灣依舊是中美爭議焦點時，「中立很好，但未必是萬靈丹」，它需要更多戰略性的運籌帷幄。

強調無害爭取認同

施正鋒則說，中立是一種選項，有的國家是獨立後才宣布中立，但有的國家反而是因為中立而取得主權，通常在國際上要成為中立國，其他國家會計算「是否對我有利」，但反過來說，也可說服中美「台灣中立對誰都沒害處」，像是蒙古就是因為中立對當年的蘇聯與中國大陸都沒害處，進而成為雙方承認的中立國家。對此，嚴震生也表認同。

「要讓台灣走向中立國家，對外需要深入研究這些中立國當初面臨的國際環境有什麼條件，持續性地向周邊各國遊說。」施正鋒指出，對內則需要凝聚一定的共識。

最後，呂秀蓮也說，確實需要從國內的中立運動開始，不能一昧地罵中國大陸，若此次朝鮮戰端是中國大陸所彌平，台灣也需要給予一定的肯定，「既然中國大陸對台的觀念一路從血洗、解放、統一，演變到和平發展，振興中華民族，那麼我們需要有新的思維，再讓中國大陸轉換心態。」