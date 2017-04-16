面對脫歐 英相：英國開始團結中央廣播電台 (2017-04-16 19:54)
英國首相梅伊(Theresa May)今天(16日)表示，英國正開始團結起來支持脫歐(Brexit)。英國10個月前舉行的公投，結果是以些微差距決定脫離歐盟(EU)。
梅伊在她的復活節(Easter)訊息中表示，「今年，在針對我國適當的未來，經過一段時間的激辯之後，有種感覺人們正集聚起來，團結支持眼前的機會。」
過去支持續留歐盟的梅伊，現在正領導英國步向離開歐盟的大門。她已於上個月正式通知布魯塞爾(Brussels)英國脫離歐盟的意願，啟動為期兩年的脫歐談判。
梅伊說，「因為這個國家本質上是一個有驕傲歷史、光明未來的人民與民族，所組成的偉大聯盟。」「而當我們面對眼前的機會─從我們決定脫離歐盟、擁抱世界所衍生的機會，我們的共同利益、共同抱負，還有我們最重要的共同價值，都能夠且必須讓我們團結。」
英國「週日電訊報」(Sunday Telegraph)報導，根據調查公司ORB國際(ORB International)所做民調，英國脫歐的支持率已達到5個月來的高點，有55%的人贊成英國離開歐盟。
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