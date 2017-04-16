柯文哲與民眾握手中央社 (2017-04-16 20:50)
台北市長柯文哲（前左）16日在西門町紅樓前廣場出席西門町入口意象揭幕儀式，為台北天后宮與台北市政府共同攜手建置的主燈柱揭幕，並與現場民眾握手致意。中央社記者吳翊寧攝 106年4月16日
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