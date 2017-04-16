（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北天后宮在今年台北燈節結束後，將花燈融入西門町，在紅樓廣場設置1座主燈，成都路沿線至昆明街口設置26做燈柱，擬打造新意象，台北市長柯文哲今出席揭幕儀式。



柯文哲致詞時表示，西門町本就人潮眾多，台北世大運舉辦期間，一定有更多人前來，「150幾個國家、1萬2000名選手來，再把這些外國官員、媒體算入，會有2萬多人。」希望西門町商圈的商家展現台北最好一面，讓台灣走出去。



柯文哲說，入口的主燈將成為西門町的地標、景觀，之後若有外賓來訪或遇上重要節慶，可配合燈飾，讓西門町有所不同，他也重申，明年燈節要在西門町舉辦。致詞結束後，柯文哲隨著天后宮主委黃秀福沿著成都路走到天后宮，上香祈福。



黃秀福表示，主燈每小時會「唱歌」報時，並在晚間發光，26座燈柱則是在媽祖誕辰，以及每個月農曆初一、初二、初十五、初十六發光。而燈柱上面刻有國泰民安、風調雨順等吉祥話。1060416