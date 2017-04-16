【大成報記者吉雄世╱高雄報導】內蒙古經貿文化代表團一行14人14日蒞臨高雄果貿社區參訪，受到左營果貿社區聯合管理委員會主任委員劉萬禮等人熱烈歡迎，雙方隨即進行社區總體營造的介紹交流，晚間於成功路漢來飯店10樓大吉利廳進行晚宴交流，在歡樂氣氛下，雙方互贈禮物，約定回訪交流。



此次來高雄參訪的內蒙古經貿文化代表團係由內蒙古自治區人民政府台灣事務辦公室顧晨亮調研員擔任團長，團員有:安豐種養殖業農民專業合作社社長萬井玉、內蒙古自治區台灣事務辦公室毛艷兵、內蒙古赤峰市松山區僑聯副主席王冬梅、內蒙古赤峰市松山區當鋪地鎮村書記王向東、滿州里市政府台灣事務辦公室主任王棵英、內蒙古峰市紅山區文鐘鎮東三眼井村民委員會主任車立川、赤峰新新傑果菜保鮮有限公司董事長劉士新、內蒙古自治區人民政府研究室主任科員劉瀟、赤峰市台灣事務辦公室主任科員佟長明、赤峰市松山區安慶鎮人大主席李占玉、元寶山區元寶山鎮劉家店村村委會主任李相生、元寶山區元寶山鎮建昌營村民委員會村委會主任姚志軍、喀喇沁旗委統戰部副部長溫鐵楠。