（中央社記者吳欣紜台北16日電）針對媒體報導，第四軍種通資電戰力在漢光演習過後，可望在7月成軍。對此，國防部並未正面回應，只表示年底前會按照期程來完成相關規劃及建置。



媒體報導，國軍漢光33號演習電腦兵棋推演將在5月展開，並將首度把國軍第四軍種「通資電軍」運作納入議題探討，第四軍種在漢光演習過後，可望在今年7月成軍。



對此，國防部發言人陳中吉今表示，上次連六次長已說明過，第四軍種年底前會按照期程來完成相關規劃及建置。不只是中華民國，通資電作戰早在幾年前在全世界，就是網路、或是各種高科技不對稱戰爭裡面非常重要的演練科目，「這不是從今年才開始」。



在演訓部分，陳中吉則表示，歷年來這些都是非常重要演練的科目，在攻防之間也都會做好相關規劃，讓各項演訓能夠非常周延。1060416?