國防部：年底前完成通資電作戰相關規劃中央社 (2017-04-16 20:03)
（中央社記者吳欣紜台北16日電）針對媒體報導，第四軍種通資電戰力在漢光演習過後，可望在7月成軍。對此，國防部並未正面回應，只表示年底前會按照期程來完成相關規劃及建置。
媒體報導，國軍漢光33號演習電腦兵棋推演將在5月展開，並將首度把國軍第四軍種「通資電軍」運作納入議題探討，第四軍種在漢光演習過後，可望在今年7月成軍。
對此，國防部發言人陳中吉今表示，上次連六次長已說明過，第四軍種年底前會按照期程來完成相關規劃及建置。不只是中華民國，通資電作戰早在幾年前在全世界，就是網路、或是各種高科技不對稱戰爭裡面非常重要的演練科目，「這不是從今年才開始」。
在演訓部分，陳中吉則表示，歷年來這些都是非常重要演練的科目，在攻防之間也都會做好相關規劃，讓各項演訓能夠非常周延。1060416?
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