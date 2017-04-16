柯文哲台北天后宮上香祈福中央社 (2017-04-16 20:10)
台北市長柯文哲（右2）16日晚間出席西門町入口新意象揭幕儀式，致詞結束後到台北天后宮上香祈福。（台北市政府提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年4月16日
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