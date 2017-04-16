台北天后宮在今年台北燈節結束後，將花燈融入西門町，在紅樓廣場設置1座主燈，成都路沿線至昆明街口設置26座燈柱，擬打造新意象，台北市長柯文哲（右4）16日出席揭幕儀式。中央社記者梁珮綺攝 106年4月16日