台北天后宮打造西門町新意象（3）中央社 (2017-04-16 20:10)
台北天后宮在今年台北燈節結束後，將花燈融入西門町，在紅樓廣場設置1座主燈，成都路沿線至昆明街口設置26座燈柱，擬打造新意象。中央社記者梁珮綺攝 106年4月16日
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