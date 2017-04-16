響應人道救援 母子3人體驗飢餓中央社 (2017-04-16 19:50)
新竹1名志工媽媽翁維菁（中），為讓孩子瞭解身處環境非常幸福，主動帶著2名兒子體驗18小時飢餓的感覺，雖然辛苦，但孩子卻直呼不再浪費食物了。中央社記者魯鋼駿攝 106年4月16日
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