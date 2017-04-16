八田與一塑像遭斷頭 奇美博物館助修復中央社 (2017-04-16 19:50)
烏山頭水庫內的日本技師八田與一塑像遭到斷頭破壞，由於日期已接近嘉南農田水利會將在5月8日舉辦的八田與一追思活動，水利會緊急展開修復工作，奇美博物館也願意提供協助。圖為嘉南農田水利會保存的八田與一半身銅像。中央社記者楊思瑞攝 106年4月16日
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