響應人道救援 母子3人一起體驗飢餓中央社 (2017-04-16 19:30)
（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）「希望他們更珍惜現在擁有的！」新竹一名志工媽媽翁維菁，為讓孩子瞭解身處環境非常幸福，主動帶著2名兒子體驗18小時飢餓的感覺，雖然辛苦，但孩子卻直呼不再浪費食物了。
新竹市基督教聯合關懷協會志工翁維菁，在教會擔任輔導員，常陪著青少年們一起學習，這次協會響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，她得知訊息後立刻邀兩個寶貝兒子參加，與近千名教友一起參與飢餓體驗，給孩子們一次難得的機會教育。
目前就讀高二的大兒子Kevin說，過程雖然痛苦，餓到肚子不斷發出聲響「抗議」，但仍要堅持下去，不過，由於體驗過程可以喝水或液態飲品，而且才體驗18小時，根本比不上弱勢國家孩童們的飢餓程度。
「不會再浪費食物了」，高一的小兒子李旻昱則說，早上起床時餓到差點想放棄，只好靠著喝水讓飢餓的感覺降低，以前常有浪費食物的壞習慣，經過這次體驗後，深深感受某些國家孩童沒飯吃的處境，以後會更珍惜食物、不浪費。
翁維菁說，台灣大部分的孩子都是在幸福的環境下成長，往往會忘記自己多麼幸福，這次得知有體驗飢餓活動，趕緊報名參加，希望讓孩子們能感同身受，並且珍惜現有的一切，此外，也鼓勵他們捐出零用錢，「少喝幾罐飲料，就能幫助弱勢孩童」。
新竹同工聯禱會牧師黎源悅表示，響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，號召新竹區各教會參與飢餓體驗，18或30小時不進食固體食物，並發揮「人飢己飢、人溺己溺」精神，捐出一日餐費，盼讓國內外貧童能獲得實際幫助。
台灣世界展望會長陳純敬表示，糧荒、戰火、天災、急難，正衝擊國內外無數兒童的未來與生命，「飢餓三十」是透過飢餓體驗感受飢餓者生存景況，以實際行動關懷國內外貧童的需要，並藉由捐款投入國內外人道救援行動。1060416
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