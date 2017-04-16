（中央社記者謝佳珍台北16日電）國防部今天表示，部長馮世寬對於官兵權益照顧至為重視，軍種司令部的部長專欄，其內容主要為政令宣導，絕非「造神」。



媒體報導，國防部長馮世寬要求陸、海、空三軍的官士兵都要了解他對官兵的照顧，因此包括陸、海、空軍的內部網站，特別增加馮世寬專頁，被一般民眾譏笑馮世寬是搞「造神」。



國防部晚間發布新聞稿表示，馮世寬對於官兵權益照顧至為重視，有關軍種司令部的部長專欄，其內容主要為政令宣導，包含官兵個人權益、戰備演訓等革新政策宣導之外，另有部長慰勉與感謝官兵在各項演訓任務的操演辛勞，期能激勵官兵士氣，凝聚團結向心。



國防部說，各軍種網頁針對重要政令宣導，包括應行注意事項與官兵個人權益宣導等訊息傳遞，絕非「造神」。1060416