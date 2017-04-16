前瞻基建公聽會 朱立倫親自爭取經費NOWnews今日新聞 (2017-04-16 19:18)
蔡政府提出的前瞻基礎建計畫，屢屢被批是重南輕北，新北市長朱立倫將在17日赴立法院參加第4場公聽會，親自爭取經費。朱立倫16日受訪時表示，大台北地區的軌道建設，不管是萬大中和樹林線的第二期，還是環狀線的第二期南環北環以及汐止民生線，都希望中央和地方一起推動。
朱立倫日前表示，前瞻基礎建設計畫經費分配不均，反遭政務委員張景森批評，從來不參加行政院院會，是用念力在推動建設，讓朱立倫近期頻頻透過媒體發聲，並將在17日親自參加立法院舉辦的公聽會。
朱立倫受訪時表示，「我想我們很誠摯的第一個拜託立法院，還有感謝很多支持我們的委員，我們大台北地區共同的需求，尤其是軌道建設，不管是萬大中和樹林線的第二期、環狀線的第二期南環北環以及汐止民生線，這些都是已經經過可行性評估，而且已經到達實際可行的，我們希望中央跟地方大家一起來推動，這也是未來台灣10年的前瞻性的計畫，我相信我們用這樣的一個方式，應該可以得到很多立法委員的認同，也希望行政院跟我們一起努力。」
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