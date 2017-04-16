【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】年年於世界錦標賽取得佳績的中華隊，即將在本（4）月底啟程美國奧蘭多挑戰世界金牌，在世界啦啦隊運動中享有盛名的中華競技啦啦隊，4/15日在中華大學舉辦世界啦啦隊錦標賽賽前發表會，高超表演贏得全場喝采。中華大學學務長廖述濤表示，中華大學為中華隊加油，並預祝中華競技啦啦隊斬獲佳績，讓世界看見台灣！台灣競技啦啦隊協會4/15日在中華大學舉行世界啦啦隊錦標賽賽前發表會，吸引校內同學與社區民眾參與。理事長張育銓表示，鑒於中華大學競技啦啦隊短短成軍四年，卻囊括海內外佳績，此次到中華大學舉辦賽前記者會，不僅讓更多人瞭解啦啦隊，也讓全台灣看見中華大學對於體育推動的效果卓越。自2009年世界盃啦啦隊錦標賽開辦以來，我國代表隊從不缺席。中華啦啦隊已連續八年赴美參加「世界啦啦隊錦標賽」，在最高級組的「混合團體組」年年皆有獎牌進帳，在2015更首次擊敗美國隊奪得世錦賽首金。不僅如此，我國在嘻哈以及彩球舞項目也在2016年分別奪下銅牌和第九名的佳績。今年中華健兒們將於本（4）月23日遠赴美國，力拼擊世界強國，並再次為台灣爭取世界啦啦隊錦標賽的第二面金牌。理事長張育銓進一步指出，目前國際啦啦隊總會有110個會員國，競爭日漸激烈，我國每年皆遴選出最強陣容迎戰，今年入選的國手經過了三次的選拔，分別來自各社會隊伍以及大學隊伍的精英所組成，更有約二分之一的隊員為已踏入職場卻難忘啦啦隊的社會好手，連續四個月犧牲假日、每週參加集訓為的就是爭取啦啦隊世界賽的最高榮譽。今年中華大學休閒管理學系沈欣儀同學及工業產品學系吳宇涵同學，同時錄取2017中華台北代表隊彩球團體組候選隊員；在嘻哈組部分，則由中華大學熱舞社指導老師陳昱棋獲選嘻哈雙人組代表選手，陳老師在近年在國內外競賽中大放異彩，自2015年起獲選為國家代表隊選手，更在2016年世界錦標賽中，擊敗列強，一舉奪得銅牌好成績，今年再次披上國家隊戰袍，期望能將榮譽帶回台灣，帶回中華大學。中華大學網站：http://www.chu.edu.tw(圖由中華大學提供／在世界啦啦隊運動中享有盛名的中華競技啦啦隊，4/15日在中華大學舉辦世界啦啦隊錦標賽賽前發表會，高超表演贏得全場喝采。中華大學為中華隊加油，並預祝中華競技啦啦隊斬獲佳績，讓世界看見台灣！)