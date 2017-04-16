照門派出所新建廳舍動土 新竹縣長：大幅提升治安、交通及為民服務品質大成報 (2017-04-16 00:55)
建於1938年(日據時期)的新竹縣警察局新埔分局照門派出所現有廳舍，因建物老舊、空間不足，已不堪使用，在新竹縣政府及地方各界多年奔走努力下，特於4/15日在新竹縣新埔鎮照門里照鏡26號對面（照門派出所現址對面）舉行新建廳舍開工動土典禮，工期預計300個日曆天，預計明(2018)年完工。
照門派出所新建廳舍動土典禮，由縣長邱鏡淳主持，立法委員林為洲、縣議會議員范曰富、劉良彬、賴江海、新埔鎮鎮長林保祿、義警大隊長潘鵬仁、警友會總幹事李錦復等各界貴賓共襄盛舉，一起見證熱鬧溫馨的開工動土儀式。
邱鏡淳縣長致詞表示，縣轄3處日據時代的派出所，關西分駐所已落成啟用，新埔照門派出所動土興建、橫山的內灣派出所也新建在即；期許完工後有新穎、完善的派出所，改善警察同仁的辦公及生活環境，同時滿足新埔鎮在地鄉親的治安期待，大幅提升服務品質。
照門派出所新建廳舍工程由築匠建築師事務所規劃、設計及監造，聯華營造股份有限公司承造，預計以300個日曆天整建地上2層之建築物，新建的派出所將融入派出所原有日式風格元素，為照門地區治安、交通及服務增添新活力。
新竹縣警察局溫局長期許新的派出所完工啟用後，警察同仁在治安、交通及為民服務能更上層樓，以回報鄉里，亦相信新的照門派出所完工後，無論外型或內涵，將成為兼具歷史意義的美麗新景點。
林保祿鎮長致詞表示，特別感謝邱縣長近2年來補助新埔很多大確幸，如115線、新埔鎮公所行政大樓、代表會大樓、三街六巷九宗祠、照門派出所動工等，加起來挹注幾十億元，讓新埔鎮脫胎換骨，展現全新風貌。
(圖由新竹縣警察局提供／新竹縣警察局新埔分局照門派出所新建廳舍4/15舉行開工動土典禮，邱鏡淳縣長期許完工後有新穎、完善的派出所，改善警察同仁的辦公及生活環境，同時滿足新埔鎮在地鄉親的治安期待，大幅提升服務品質。)
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