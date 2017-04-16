【大成報記者羅蔚舟／彭維乾／苗栗報導】國立聯合大學建築系今(2017)年攜手世界排名前十大的建築名校倫敦大學學院（UCL）巴特雷建築學院進行跨國合作，同時也是台灣建築院校中唯一直接接軌到世界十大名校合作的大學。國立聯合大學建築系分別於4月14日在該校二坪山建築系二樓，舉辦以機械手臂及數位設計製造為主的國際工作坊；4月15日在該校八甲校區舉辦免費講座活動，其中更以機械手臂教學做為主軸，創新設計許多建築機械人在未來的思考與應用方式。國立聯合大學建築系以創新未來思維接軌倫敦大學學院（UCL）巴特雷建築學院進行跨國合作，可謂係國內建築系之創舉，至於建築機械人的講座亦是國內首見，相關講座活動可上活動官網www.arch.nuu.edu.tw/workshop或國立聯合大學建築系網站查詢。4月15日的免費開放式講座，首場談論示範的議題就是以機械人進行的3D列印為主，接著再談論思考因應參數化設計所衍生創新的新世代建築文化會有什麼轉變，並且進階到數位設計時代中的靈活設計方法如何與機械手臂共通應用的示範案例，而講座最後則深入到參數化設計中的離散式建築設計作為大未來的建築伏筆。來自英國UCL巴特雷建築學院的五位教授群及國立聯合大學建築系吳細顏助理教授在倫敦時即以研究參數化設計與機械手臂的數位製造為主，因此在本次活動議題上特別關注在思考建築產業未來對於建築機械人的應用方向與可行性，建築機械人未來在面臨少子化的趨勢下顯然是勢在必行的方向之一，而建築機械人在數位化的設計背景下顯然可以產生極高的生產效率，並且完全符合工業4.0的架構及大趨勢。政府近年因應少子化以及缺工問題積極推動所謂的工業4.0模式，工業4.0的指標其實就是所謂的智慧化工廠，而智慧化最基礎的關鍵就在於強調效率以及數位化這些基本前提，對於建築營建領域而言，不管是在營造或是最後的裝修過程多數仰賴人工，從設計端到營造端缺一不可，對於基礎人力的需求可謂是各行業中最強勁的一環，但少子化問題牽涉甚廣，因此對於人力需求孔急的建築業將會最先面對挑戰。(圖由聯合大學提供／國立聯合大學建築系4月15日在該校八甲校區舉辦免費講座活動，其中更以機械手臂教學做為主軸，創新設計許多建築機械人在未來的思考與應用方式。)