【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】



「邀請您加入資助兒童計畫，他們的生命因您而豐盛！」新竹市基督教聯合關懷協會，響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，在2017年新竹區復活節聯合慶典活動中，號召新竹縣市教會參與飢餓體驗活動，捐出一日餐費，投入飢餓三十；特於4/15日在新竹縣府前廣場舉辦飢餓體驗聚會，在完成30小時挑戰前的倒數2小時一同聚集，盼邀請民眾能一同加入，幫助危飢兒童轉變生命。新竹同工聯禱會執行長黎源悅牧師表示，希望能透過新竹區眾教會與展望會的連結，讓國內外貧童能獲得實際的幫助，並在生命中擁有奇蹟般的改變。







每年復活節，新竹地區教會彼此連結，共同辦理復活節聯合慶典並投入公益行動，將基督的愛帶給弱勢團體及急難家庭。今年，為響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」，除號召新竹區各教會參與飢餓體驗，18或30小時不進食固體食物，並發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，捐出一日餐費外；更擴大舉辦飢餓三十愛心集結倒數大型聚會。(飢餓體驗活動自4月14日周五上午6:00或下午18:00開始，至4月15日周六中午12:00)







「 飢餓三十，最後倒數2小時開始！」，今日(4月15日)中午10:00 由黎源悅牧師鳴鑼敲響今日飢餓三十倒數2小時活動，宣布因響應台灣世界展望會「飢餓三十人道救援行動」之飢餓體驗倒數活動正式展開。在完成30小時飢餓體驗的倒數2小時中，教會青少年來到現場透過舞蹈、音樂等熱情演出，為飢餓勇士加油打氣；飢餓勇士們也透過飢餓體驗，為面臨糧荒、天災、戰火的兒童發聲，更於活動中發起「小零錢、大愛心」活動，邀請民眾共同響應零錢捐款，幫助兒童遠離飢餓。台灣世界展望會陳純敬當會長日特別來到現場感謝教會的支持，更分享台灣世界展望會的服務工作，以及國外遭受戰火及糧荒的兒童、國內急難特況家庭所面臨之困境，邀請各界民眾能支持展望會飢餓三十救援工作，再造生命奇蹟。







新竹同工聯禱會執行長黎源悅牧師說：「這次的活動是新竹區眾教會齊飢傳愛的開始，我們很高興有機會把飢餓三十帶進教會中；在復活節前夕藉由禁食禱告、愛心募款等有意義的行動，讓我們的付出成為遭受苦難孩子們的力量及希望。黎牧師也表示，這次活動約有10間教會響應，參與人數也超過500人(事前與現場報名人數)，希望這樣齊飢傳愛的活動能夠長期舉行，讓愛一代一代的傳承下去。







台灣世界展望會會長陳純敬表示，糧荒、戰火、天災、急難，正衝擊國內外無數兒童的未來甚至生命，使他們陷入生存的困境中；在東非如衣索比亞、南蘇丹等國正面臨嚴重的糧荒，已造成2,200萬人面臨飢餓，且350萬兒童嚴重營養不良；敘利亞內戰已經進入第7年，仍然不時傳出戰火新聞，使370萬名兒童在衝突與暴力之下度過童年；而在台灣依然有許多家庭因物價上漲及失業率不斷升高等問題，而面臨更大的經濟壓力。飢餓三十，是透過飢餓體驗感受飢餓者生存景況，以實際行動關懷國內外貧童的需要，並藉由捐款投入國內外人道救援行動，支持展望會在各國展開的糧食保障、天災緊急救援與重建、戰火兒童關懷等服務工作；在台灣，國人所投入的捐款也運用在特殊景況及高風險家庭的經濟支持。







第28屆飢餓三十期盼邀請社會大眾及青年學子一起關懷國內外貧童，透過捐款響應、參與飢餓體驗營及飢餓勇士大會師等方式，支持展望會在各國展開的人道救援行動。第28屆飢餓勇士大會師將在今年 7月15、16日於彰化、高雄、花蓮一場三地舉辦，邀請各界參與響應，為危飢兒童發聲，用齊飢再造奇蹟。詳情請至台灣世界展望會網站飢餓三十官網www.30hf.org.tw/，或與資源發展團隊西區辦公室聯繫，竹苗愛心專線(03)562-8155分機121~124。