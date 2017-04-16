▲14日清晨發生一起一名因吸毒造成精神異常男子發瘋似的砸損警車，隨後遭現場員警合力壓制，讓鄰近民眾鬆了一口氣。（圖／高市警局提供，2017.4.15）

4月14日6時許，六龜分局新威派出所警員曾寬祥接獲民眾報案於新威里新威社區有家庭糾紛，曾員立即駕駛巡邏車到場處理，只見男子陳○吉（71年次、無前科）胡言亂語並作勢欲攻擊母親，曾員立即喝令、制止。豈料陳男隨手拿起1把西瓜刀揮舞佯裝攻擊，曾員見狀後退並與陳嫌保持距離、呼叫支援；警員吳璨宏原擔服護童勤務，接獲通報迅速趕至現場支援，陳嫌見另名警力抵達突然抓狂，持腳邊大石即朝巡邏車車窗猛砸，員警雖立即趨前將陳男壓制、上銬，惟因事發突然反應不及，仍造成警車部分車窗受到毀損。

警方制伏陳嫌後，詢問陳母表示，陳嫌原在外地工作，近期返回老家，因吸毒造成精神恍惚並罹有憂鬱症，今日吸毒後對其恐嚇攻擊，始報警處理；員警隨即於陳嫌房內搜出二級毒品安非他命二包（毛重0.94公克）及吸食器一組，警方訊後將陳男依違反刑法妨害公務、毀損及毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄橋頭地方法院檢察署偵辦。

新威派出所所長洪福臨表示：「本案陳嫌先前並無前科，恐係親友縱容迄今方因案曝光。毒品嚴重侵蝕人心，吸毒者不僅破財，更會受藥力控制而造成腦力受損，往往最後只會為其他家庭成員帶來困擾，在此呼籲，家中如有吸毒者請勿姑息，應及早尋求戒毒治療斷絕毒癮，利人也利己。」

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