▲2017世界競技疊杯錦標賽由世界競技疊杯總會與高雄市政府共同主辦。（圖／高雄市政府提供，2017.4.15）

臺灣首次舉辦的「2017世界競技疊杯錦標賽」在國立高雄師範大學體育館展開比賽，共有來自美歐亞各洲20個國家、463名疊杯菁英選手參加，人數規模為歷屆世界盃之冠，許多世界紀錄保持人也都在參賽名單之列，各國精銳盡出。高雄市政府秘書長楊明州指出，該競賽為市府與中華競技疊杯運動推廣協會、高雄市競技疊杯運動推廣協會共同傾力籌辦，希望大家賓主盡歡，並祝福各位選手展現實力、挑戰自我。

15日上午11時舉行盛大開幕典禮，由翁園國小鼓術隊帶來精采表演揭大會序幕，世界競技疊杯運動總會會長Larry Goers（賴瑞高爾斯）、立法委員劉世芳、高雄市政府秘書長楊明州、副秘書長林英斌、副秘書長蔡柏英、教育局局長范巽綠、體育處處長黃煜、體育會理事長朱文慶、高師大校吳連賞等都親臨現場共襄盛會。

秘書長楊明州表示，臺灣推廣競技疊杯雖僅短短6年，成績已達世界巔峰，繼2014年舉辦亞洲盃錦標賽，2017世界盃在高雄，讓國際能見度更上一層樓。我國派出209名選手，從4歲劉龍謙到破紀錄最高齡參賽90歲的(新北市)選手黃賴月，高雄也有36名選手參賽，目標一致就是要為國爭光。

臺灣菁英陣容不得不提臺灣之光楊筑鈞，這位來自新北市北大高中16歲的疊杯女將，歷年已刷新過15次世界紀錄，更是全亞洲第一人以不分齡三冠后的資格被譽為「全世界疊杯最快的女生」。後來單項紀錄不斷被翻新，又一再被她追回，楊筑鈞目前仍保有cycle項目的不分齡女子世界紀錄，各國高手無不覬覦想要超越她，最大勁敵韓國選手Si Eun Kim今年亦報名參賽，全世界疊杯兩大天后繼去年首爾亞洲盃後，將再度同場競技。

臺灣代表隊另一匹小黑馬則是7歲張瑜庭，不僅保有7-8歲女生組3項世界紀錄，更在2016亞洲盃個人貢獻4金、2銀，她不但成績好且活潑可愛，被媒體封為「臺灣疊杯小甜心」而紅到對岸，今年三月還受邀至湖南衛視錄影。立委劉世芳並頒贈大會紀念品給最年輕的選手4歲劉龍謙、最年長90歲選手黃賴月，兩人皆來自新北市。2017世界競技疊杯錦標賽由世界競技疊杯總會與高雄市政府共同主辦，是臺灣疊杯史上最高殿堂最大盛事，明天最後一天賽事於上午8時30分起進行至下午4時30分，均為各組的決賽，必定精彩可期，免費進場觀賽，歡迎市民朋友前往高雄師範大學體育館為選手加油打氣。