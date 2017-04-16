陪女兒參加考試 單親媽抽空喝咖啡遭撞亡NOWnews今日新聞 (2017-04-16 00:49)
台南市長和路二段附近的超商，15日發生一起死亡車禍，一名林姓女轎車駕駛誤將油門當煞車踩，一路倒車撞進超商內，還撞上一名在超商前喝咖啡的鄧姓女子，導致鄧女傷重不治。家屬難過說，鄧女是名單親媽媽，15日陪女兒參加高中升學考，抽空去超商喝咖啡卻遭遇橫禍，令人相當不捨。
據了解，鄧女獨自撫養一對子女，女兒有輕微發展遲緩的狀況，鄧女平時雖然在台中工作，但每晚一定會和兒女以視訊聯絡，也會固定回台南看小孩，14日鄧女才因要幫大兒子過生日回到台南，15日陪女兒到校參加學力測驗。
據警方調查，林女當時看見超商前停車位有一輛貨車要離開，她疑似為了搶車位，心急將油門當煞車踩，結果轎車一路倒車撞進超商內，導致坐在超商外喝咖啡的鄧女來不及閃開，遭撞後被夾在轎車跟超商玻璃間，送醫急救後仍不治，家屬聽聞噩耗均感相當不捨。
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