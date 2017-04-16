台南市仁德區中山路，15日下午近3時發生一起死亡車禍，一輛未載運物品的槽車行經此處，準備右轉往仁德交流道的前方路口時，與一名騎機車的李姓婦人發生擦撞，機車被卡在槽車車頭下，李婦則捲入槽車中間底盤，警消人員獲報協助脫困時，李婦已無生命跡象，送醫搶救後仍不幸死亡。

根據警方調查，這輛43噸槽車的駕駛陳姓司機，疑似沒有注意到車前有機車而撞上李婦，將整輛機車都捲入車底，李婦也被卡在槽車底盤軸間，頭顱破裂，連她戴的安全帽也因擠壓變形，地面留下斑斑血跡。

警消獲報後緊急趕往現場，幫助李婦脫困，但李婦當場已無生命跡象，送醫急救後不治，警方表示已通知家屬，而車禍原因還有待進一步釐清。