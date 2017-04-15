▲莒光盃排球賽青年男女選手齊聚屏東切磋球技，高中女子組廝殺場面激烈。（圖／記者陳宗傑攝,2017.4.15）

106年全國第53屆莒光盃中學排球錦標賽自15日起至18日一連四天，假屏東縣立體育館、明正國中、屏榮高中等場地舉行，共計有來自全國各縣市高國中菁英隊伍50隊參賽，四天賽程精采可期，中華民國排球協會也將從這屆莒光盃中選拔優秀選手，組成青年男女國家代表隊。

開幕典禮15日上午9時於屏東縣立體育館內隆重揭幕，由屏東縣長潘孟安親臨會場勉勵參賽選手，潘縣長對於屏東縣各級排球選手的成績表現深感滿意，也熱誠的歡迎各縣市選手齊聚屏東切磋球技，在比賽之餘，也能深入領略屏東縣的好山好水好人情。這屆屏東共有屏榮高中、枋寮高中、明正國中、潮州國中、新園國中出賽。

▲屏榮高中1號攻擊手劉冠懋發揮強力扣殺攻勢令對方招架不住。（圖／記者陳宗傑攝,2017.4.15）

首日高中男子組第一場即出現激戰，高中聯賽前六強隊伍曾文農工與內湖高工首場狹路相逢，雙方四局二比二平手，由於實力相當，整場比賽尖叫聲不絕於耳，最後決勝局雙方一路糾纏至15:14曾文農工賽末點時，內湖高工救起一顆強勁攻擊球，但球員默契出現漏洞，無人上前修正舉球，眼睜睜看著球落地，也將勝利拱手讓給了曾文農工。

另外屏榮高中首場對上強敵豐原高商，1號攻擊手劉冠懋發揮強力扣殺攻勢，帶領球隊連下三城擊敗豐原高商，屏榮教練陳俊昌說，今年以三年級為主力全隊身高平均180，實力堅強，他訓練球員在對戰中洞悉對方默契不足時攻擊弱點，自己盡量減少接發球和攻擊失誤，希望能將冠軍留在屏東。

▲屏榮高中以三年級為主力全隊身高平均180實力堅強，團隊默契佳攻擊力強。（圖／記者陳宗傑攝,2017.4.15）

明天在明正國中進行國中男子組預賽中，在JHVL國中甲級排球聯賽勇奪冠軍的明正國中，明天16：30時將重演JHVL的明正與北安之戰，值得一看，請大家一起到場為選手們加油集氣，享受熱血的殺球瞬間！

▲屏榮高中以三年級為主力全隊身高平均180實力堅強，團隊默契佳攻擊力強。（圖／記者陳宗傑攝,2017.4.15）