中華職棒／本土左投對決 王溢正力求本季首勝NOWnews今日新聞 (2017-04-16 00:15)
中信兄弟與Lamigo桃猿將在16日於台中洲際棒球場進行三連戰最後一場比賽，雙方不約而同都將推出本土左投先發，桃猿推出個人尚未開胡的「姊姊」王溢正主投，兄弟則是選擇讓近況良好的鄭錡鴻首度嘗試先發，力求搶下勝利。
王溢正本季2次出賽都是先發上陣，成績為0勝1敗，防禦率4.50，上個球季和兄弟對戰成績則是3勝3敗，防禦率為偏高的6.63。許基宏是上季面對王溢正相當有心得的球員，對戰打擊率高達5成、並擊出2發全壘打。
王溢正若想搶下本季個人首勝，系列賽第一場比賽開轟的張志豪、林智勝是必須注意的球員，另外本季一直維持高檔表現的蔣智賢也必須嚴加提防，系列賽第二戰繳出猛打表現的周思齊可能也會有不錯的表現。
至於鄭錡鴻本季出賽4場皆是從牛棚出發，4月7日面對富邦中繼2.2局拿下勝投，目前防禦率2.00相當出色，值得注意的是鄭錡鴻16日將是本季首度先發，在必須負擔更多局數的狀況下，是否能維持同樣的好表現會是一大考驗，若鄭錡鴻證明自己能勝任先發投手的角色，兄弟的輪值名單會更為靈活。
王柏融是鄭錡鴻首要注意的桃猿球員，上季對戰打擊率高達.545，並有一發全壘打表現，另外系列賽每場比賽都有2安表現的林泓育也是必須小心面對的球員。
目前暫以10勝4敗暫居龍頭的桃猿當然會想持續拉開和各隊的差距，至於排名第3的兄弟則是想趁著統一7-ELEVEn獅陷入2連敗的同時一舉拉近排名，兄弟桃猿之爭精彩可期，16日於洲際棒球場火熱開打。
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