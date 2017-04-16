▲國民黨主席參選人詹啟賢今天到苗栗與基層黨員座談，強調他有責任與義務，讓身為黨員感到驕傲也讓國民黨更美好。（圖／記者黃進恭攝，2017.4.15）

國民黨主席參選人詹啟賢15日到苗栗高苗社區活動中心與黨員基層座談，分享參選理念。他說，他沒有政治派系包袱，希望國民黨能更美好。針對黨內人頭黨員一事，他強調他不清楚，堅持終結藍綠仇恨，找回台灣最美風景。

68歲詹啟賢風塵僕僕來到苗栗高苗社區活動中心，一抵達現場，媒體追問，傳出國民黨疑似有人頭黨員影響這次黨主席選舉，詹啟賢表示，他不清楚，他希望黨內能團結一致，不要有耳語傳出，他一步一腳印，聆聽基層心聲，期盼贏得選戰。

▲國民黨主席參選人詹啟賢說，這次選舉動見觀瞻，影響國家前途甚鉅，希望帶領國民黨迎接挑戰，開創美好未來。（圖／記者黃進恭攝，2017.4.15）

「其實我是苗栗卓蘭客家人，至今依然保有客家人的生活習慣及逢年過節會吃到的年菜，因此來到苗栗客家山城，感到特別溫馨」詹啟賢的開場白，與當地黨員及民眾拉近距離。

詹啟賢說，這次國民黨主席選舉，攸關國家未來前途發展，絕對不只是國民黨內部問題，還牽涉到兩岸問題及國際風雲詭譎變幻，他以「能革者」(有能力的改革者)自居，希望建立彼得．杜拉克的領導管理哲學，理性務實方式讓國民黨大刀闊斧改革，重視地方基層黨員心聲，不再仰仗高層少數人的鼻息，讓真正黨意能自在展現。

▲陽光燦爛，詹啟賢走在三義建中國小彩繪天梯，步伐堅定，從容自在。（圖／記者黃進恭攝，2017.4.15）

「基層黨員只要黨好，我是國民黨員，感到驕傲光榮，也讓社會肯定。」詹啟賢說，黨員其實要的不多，只要國民黨更好，此話一出，現場響起如雷掌聲。他強調，希望黨的改革由下而上，不再是上面幾個人的利益，中央地方全面配合落實集體領導，最終目標則是綠地變藍天，贏回執政權，努力為民眾未來謀求幸福。

詹啟賢下午轉則轉往三義參觀社區彩繪天梯及巷弄，並與《我是三義人》等主要臉書社團團主及管理員請益，了解最初開團動機、經營心得等，希望未來能建構數位化黨部，以FB、Line及其他社群平台、APP成立互動群組，發揮數位科技功能，讓黨部與黨員可直接互動，聆聽年輕人心聲，開創更美好未來。

▲詹啟賢與苗栗在地臉書社團團主茶敘，向網路平台管理員請益，聆聽在地年輕人心聲。（圖／記者黃進恭攝，2017.4.15）