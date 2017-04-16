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A05版

童話大王鄭淵潔在作家榜里持續上榜而且名列前茅，讓很多人誤以為這僅僅是一種「情懷」。作家榜品牌創始人吳懷堯表示，鄭淵潔能夠在過去的30年裡受到眾多讀者的喜愛，不僅在於作品中天馬行空的想像，更在於他對讀者的真誠。

今年1月，鄭淵潔的父親鄭洪升在自己的微信公眾號上回憶了一段往事，提到上個世紀八九十年代，鄭淵潔每天收到大量小讀者來信，以致於北京市郵局為他設立了專門的郵箱。最多的時候，每天的小讀者來信數以千計。當家裡的讀者來信越來越多時，放不下怎麼辦？鄭淵潔決定買房子讓小讀者來信住。當時北京的房價是每平方米1400元，鄭淵潔一口氣買了10套房子讓信「住進去」。

如今，這些房子的價格已經翻了幾十上百倍，有人認為它只是一個段子。記者向鄭淵潔求證時，得到了肯定的回答：「這是真的，當時每天都收到幾百封來信，我雇了好幾個人幫我拆信，然後歸納出來，每天給我看二三十封，也回一部分信。後來，信越來越多，家人就說，這些信你得處理掉，它們跟人搶地方了。我說，一封信都不能扔，因為這是孩子們對我多大的信任啊，我得買房子給它們住。」

於是，鄭淵潔便開始找房子，按照當時1400塊錢一平方米的價格買了十套房子。「當時也不知道互聯網發展那麼快，手寫的信會變少，我當時預見的是信會越來越多，所以就買了十套。

鄭淵潔說：「這十套房子從來沒住過，從來沒出租過，從來沒出售過，都還在，信也住在裏面。這件事情給我的感受就是要善待讀者，一是把作品寫好，讓讀者看完有收穫；二就是善待讀者的來信，和他們簽名合影什麼的，有求必應。我從來不理財，不會買股票，不會買理財產品，從來都不會。現在這些房子都是『學區房』了，現在一想，這就是最好的理財。」

據《華西都市報》