大福彩頭獎 槓龜中央社 (2017-04-15 22:13)
（中央社台北15日電）第106030期大福彩今晚開獎，中獎號碼為18、25、15、32、05、03、08，特別號為13。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎有4注中獎，各得獎金新台幣25萬元；參獎有116注中獎，各得獎金4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060415
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