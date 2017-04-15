今彩539 頭獎2注中獎中央社 (2017-04-15 22:11)
（中央社台北15日電）第106090期今彩539開獎，中獎號碼22、15、24、19、28。派彩結果，頭獎2注中獎，每注可得新台幣800萬元。
貳獎185注中獎，每注可得2萬元；參獎6119注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼329，正彩91注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼1288，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060415
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