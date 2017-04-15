（中央社台北15日電）第106090期今彩539開獎，中獎號碼22、15、24、19、28。派彩結果，頭獎2注中獎，每注可得新台幣800萬元。



貳獎185注中獎，每注可得2萬元；參獎6119注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼329，正彩91注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼1288，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060415