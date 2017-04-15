中廣音樂網.寶島網 15日0時起停播公視 (2017-04-15 00:00)
國家通訊傳播委員會NCC，昨天派專人送達停播公文到中廣，要中廣必須立即停播寶島網及音樂網，否則將移送法辦。 中廣 昨晚 也發出聲明表示，中廣被迫 在14日 午夜12點，全面停播 寶島網 以及音樂網的 所有節目，並向支持的聽眾致歉及致謝。
==聲音來源 中廣音樂網頻道==
中廣被迫宣布在
今天4月14日晚上12點
全面停播寶島網
以及音樂網的所有節目
中廣寶島網及音樂網一直以來
提供最有用的資訊與最流行的音樂
陪伴聽眾度過30個多個寒暑
現在驟然停播
同仁內心都充滿不捨
對長期支持中廣寶島網
及音樂網的聽眾
表達最高的謝意與歉意
NCC要求中廣寶島網及音樂網頻率停用及繳回，中廣聲請停止執行，台北高等行政法院裁准，NCC提出抗告。最高行政法院則在3月中判NCC勝訴，NCC可執行收回頻率確定。NCC昨天也將裁決書送到中廣，規定昨晚12時起，包括播出已經30年的中廣音樂網和寶島音樂網都得停止播出。
綜合報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
矽膠 手機 保護套．三星 Note3 手機保護套．手機 保護套 L22．手機 保護套．Galaxy s2 手機保護套．A7 手機 保護套．Sony Z 手機保護套．Vacii Haute 手機保護套．HTC WILDFIRE 手機保護套．iphone 5 手機保護套．MOFI 手機 保護套．Htc m7 手機保護套．皮革 手機 保護套．iPhone 4 手機保護套．iPhone4 手機 保護套．果凍 手機 保護套．手機保護套．IPHONE 手機 保護套．手機保護套 sony xperia．三星 手機 保護套．ZenFone6 手機 保護套．NOTE3 手機 保護套．z2 手機 保護套．變形手機 保護套．htc 手機保護套
- 【CASIO】卡西歐Baby-G 數字鬧鈴雙顯錶-黑(BGA-240-1A2)
- Hill’s 希爾思 幼犬 小型及迷你犬配方 7.5公斤 x 2包
- 【SEIKO】精工5號手自動上鍊機械帆布帶錶-綠(SRPA89K1)
- 【Mizuno】Asics GEL-NIMBUS 19 高緩衝 男慢跑鞋(T700N-490
- 【TROMSO】時尚風華抽象有框畫-浪漫城市A-W936(抽象有框畫5
- 美國GUND正統泰迪熊-弗林泰迪熊 /L
- ROYAL DAMON 羅亞戴蒙 實踐心與實踐力-情侶手鍊
- CALTAN-女用真皮 牛皮 長夾 零錢包 鈔票夾 皮夾 小物 皮包-
- 佳醫 小田二合一多功能蒸汽清潔機STM-7688
- 32型~49型 液晶/電漿電視 懸/天吊式壁掛架+到府壁掛施工
為什麼？炒股順勢而為也賺不了錢？股市套路深似海【北京新浪網】
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
法國大選倒計時： 如棄權率高企 勒龐仍可能獲勝【北京新浪網】
林憶蓮《歌手》奪冠無懸念【北京新浪網】
隱形眼鏡沾水會有多嚴重的後果【北京新浪網】