國家通訊傳播委員會NCC，昨天派專人送達停播公文到中廣，要中廣必須立即停播寶島網及音樂網，否則將移送法辦。 中廣 昨晚 也發出聲明表示，中廣被迫 在14日 午夜12點，全面停播 寶島網 以及音樂網的 所有節目，並向支持的聽眾致歉及致謝。



==聲音來源 中廣音樂網頻道==

中廣被迫宣布在

今天4月14日晚上12點

全面停播寶島網

以及音樂網的所有節目

中廣寶島網及音樂網一直以來

提供最有用的資訊與最流行的音樂

陪伴聽眾度過30個多個寒暑

現在驟然停播

同仁內心都充滿不捨

對長期支持中廣寶島網

及音樂網的聽眾

表達最高的謝意與歉意





NCC要求中廣寶島網及音樂網頻率停用及繳回，中廣聲請停止執行，台北高等行政法院裁准，NCC提出抗告。最高行政法院則在3月中判NCC勝訴，NCC可執行收回頻率確定。NCC昨天也將裁決書送到中廣，規定昨晚12時起，包括播出已經30年的中廣音樂網和寶島音樂網都得停止播出。



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