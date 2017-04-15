與租賃車業者合作 Uber新模式重啟服務公視 (2017-04-15 00:00)
Uber在13號宣布，重新開始台灣市場，和其它計程車業者合作，收費方式也從過去以公里算錢，改為報價方式，交通部指出，行車時間在30分鐘內的短程服務，是違法的，引起業者不滿。
登入手機Uber叫車平台，從市政府到台北車站，系統跳出報價，最便宜的車資是164元，與搭計程車差不多，但是第一時間卻叫不到車，Uber以全新營運模式重返市場，消費者和司機似乎都還在觀望。
==消費者==
如果他的價錢 沒有比原來的低
就應該不會搭
因為計程車其實比較方便
==消費者==
還是會搭 還是會搭
就是有一些比較方便的地方
==前Uber駕駛==
如果不能開自己的車子
那就是會多了額外很多的費用
那會影響到我們駕駛的意願
Uber新的營運模式是提供平台媒合，消費者叫車後，會顯示出Uber合作的租賃業者報價，民眾可以選擇不同車行，不過交通部認定，依法租賃車業是以小時計費，如果低於30分鐘的載客恐怕逾越服務內容，將會要求限期改善，反倒引起租賃業者的不滿。
==台北市小客車租賃商業公會理事長 王世璋==
他叫我們的車子
一定有長途跟短途
但是我們就是沒有設限啊
如果今天 如果是以所謂的
小時計算的話
那我今天我剛好有事情
我想坐五分鐘 十分鐘
這個算違規嗎
交通部表示，現行法令規定，租賃業者服務以小時計費，但沒有下限規定，確實有模糊空間，未來會釐清法令並明訂下限，有租賃業者私下透露，扣掉成本與Uber平台抽成後，再付費給司機，消費者需支付的費用，不見得比搭計程車低，還要觀望新模式的營運效果。
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