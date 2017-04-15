















Uber在13號宣布，重新開始台灣市場，和其它計程車業者合作，收費方式也從過去以公里算錢，改為報價方式，交通部指出，行車時間在30分鐘內的短程服務，是違法的，引起業者不滿。登入手機Uber叫車平台，從市政府到台北車站，系統跳出報價，最便宜的車資是164元，與搭計程車差不多，但是第一時間卻叫不到車，Uber以全新營運模式重返市場，消費者和司機似乎都還在觀望。==消費者==如果他的價錢 沒有比原來的低就應該不會搭因為計程車其實比較方便==消費者==還是會搭 還是會搭就是有一些比較方便的地方==前Uber駕駛==如果不能開自己的車子那就是會多了額外很多的費用那會影響到我們駕駛的意願Uber新的營運模式是提供平台媒合，消費者叫車後，會顯示出Uber合作的租賃業者報價，民眾可以選擇不同車行，不過交通部認定，依法租賃車業是以小時計費，如果低於30分鐘的載客恐怕逾越服務內容，將會要求限期改善，反倒引起租賃業者的不滿。==台北市小客車租賃商業公會理事長 王世璋==他叫我們的車子一定有長途跟短途但是我們就是沒有設限啊如果今天 如果是以所謂的小時計算的話那我今天我剛好有事情我想坐五分鐘 十分鐘這個算違規嗎交通部表示，現行法令規定，租賃業者服務以小時計費，但沒有下限規定，確實有模糊空間，未來會釐清法令並明訂下限，有租賃業者私下透露，扣掉成本與Uber平台抽成後，再付費給司機，消費者需支付的費用，不見得比搭計程車低，還要觀望新模式的營運效果。