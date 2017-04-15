韓濟小火鍋坦承用垃圾菜 罰6萬到2億元公視 (2017-04-15 00:00)
全國交易量第一的、台北第一果菜批發市場，有媒體指出，有餐廳業者及攤商，長期撿垃圾菜，煮火鍋或是轉賣，衛生局昨天稽查發現，漢口街的「韓濟小火鍋」，就是使用人丟掉的蔬菜，依法罰6萬到2億元罰鍰。
店員忙著切菜備料，旁邊牆上還貼著、蔬菜多吃、健康又無負擔，這間位在台北市漢口街一段的「韓濟小火鍋」準備做生意，不過諷刺的是，這家店週五才被衛生局稽查發現，店內的食材，來自第一果菜批發市場的廢棄蔬菜，因此當場封存所有食材、不准再使用。
==北市衛生局食藥處副處 長李青芬==
經查韓濟小火鍋的負責人
他坦承使用廢棄蔬菜
現場我們已經就地封存
白菜甜椒還有番茄等等
有一箱的廢棄蔬菜
被點名的業者、不願意接受媒體採訪，而除了「韓濟小火鍋」之外，衛生局表示，市民大道上的「喜悅來食坊」、無法提供進貨憑證，將約業者到案說明；另外富民路上的流動攤販沒有營業，也將擇期再進行稽查，看看是否還有其他業者，違法撿拾垃圾菜，再賣給可人吃。
==民眾 傅小姐==
我覺得這樣很不道德
然後也是對別人有傷害
是一個非常傷害的事情
==民眾 黃先生==
這樣好像很不道德
對啊 而且吃的人
可能衛生會不好啊
雖然台北農產運銷公司強調，會派專人管理垃圾場，不過週六清晨6點多，還是有部分民眾，到市場內撿拾垃圾菜，被巡邏警員制止驅離；醫師也提醒，這些廢棄的菜葉可能遭微生物汙染，嚴重的話、恐怕造成急性腸胃炎，民眾最好還是別吃。
記者賴淑敏 蔣龍祥 台北報導
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