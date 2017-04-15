















全國交易量第一的、台北第一果菜批發市場，有媒體指出，有餐廳業者及攤商，長期撿垃圾菜，煮火鍋或是轉賣，衛生局昨天稽查發現，漢口街的「韓濟小火鍋」，就是使用人丟掉的蔬菜，依法罰6萬到2億元罰鍰。店員忙著切菜備料，旁邊牆上還貼著、蔬菜多吃、健康又無負擔，這間位在台北市漢口街一段的「韓濟小火鍋」準備做生意，不過諷刺的是，這家店週五才被衛生局稽查發現，店內的食材，來自第一果菜批發市場的廢棄蔬菜，因此當場封存所有食材、不准再使用。==北市衛生局食藥處副處 長李青芬==經查韓濟小火鍋的負責人他坦承使用廢棄蔬菜現場我們已經就地封存白菜甜椒還有番茄等等有一箱的廢棄蔬菜被點名的業者、不願意接受媒體採訪，而除了「韓濟小火鍋」之外，衛生局表示，市民大道上的「喜悅來食坊」、無法提供進貨憑證，將約業者到案說明；另外富民路上的流動攤販沒有營業，也將擇期再進行稽查，看看是否還有其他業者，違法撿拾垃圾菜，再賣給可人吃。==民眾 傅小姐==我覺得這樣很不道德然後也是對別人有傷害是一個非常傷害的事情==民眾 黃先生==這樣好像很不道德對啊 而且吃的人可能衛生會不好啊雖然台北農產運銷公司強調，會派專人管理垃圾場，不過週六清晨6點多，還是有部分民眾，到市場內撿拾垃圾菜，被巡邏警員制止驅離；醫師也提醒，這些廢棄的菜葉可能遭微生物汙染，嚴重的話、恐怕造成急性腸胃炎，民眾最好還是別吃。記者賴淑敏 蔣龍祥 台北報導