經過三個月整修，南投猴探井的天空之橋，一月16號重新開放，已經三個月，南投市公所表示，人潮有慢慢回流回流！不過學者認為，同款的觀光設施，愈來愈多，實在不是好現象。



走上吊橋體驗漫步天空的感覺，橋下美景盡收眼裡，天氣好的話還可以遠眺彰化平原，這是南投猴探井的天空之橋，歷經三個月整修重新開園，假日都會吸引不少遊客。



==遊客==

風還滿涼的 對呀(第一次來嗎)

我第一次來 跟我女兒



==遊客==

橋中間風景吧(很美)而且很涼

橋中間可以看到市區唷



三個月重新整修，猴探井天空之橋今年一月中旬重新對外開放， 為了強化在地連結，以地名猴探井設置入口意象，也重新打造生態花園！在地攤商感覺，人潮回來了。而事實是，這三個月，吸引12萬人次，創造475萬營收。



==攤商==

之前一下子停起來 人家都不知道

現在已經慢慢有回流了

（生意比較好做嗎) 當然有呀



==天空之橋主任 簡克宜==

園區走完之後

你可以享用當地的美食

跟一些鳳梨有關的一些美食

還有一些做鳳梨酥的啦 鳳梨產品



猴探井天空之橋重新受到觀光客青睞，但專家直言，在地連結的特色還不夠。



==靜宜大學觀光系副教授 黃正聰==

如果當時他的設計規劃 就是會很有特色

而且他地方資源整合很好

那就可能有比較好的延續效果



學者認為，在地連結要再加強，和其他的吊橋也得有區別，否則只是相互模仿，更因為磁吸效應，分散觀光人潮。