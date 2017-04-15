猴探井天空之橋重新開放3個月 人潮回流公視 (2017-04-15 00:00)
經過三個月整修，南投猴探井的天空之橋，一月16號重新開放，已經三個月，南投市公所表示，人潮有慢慢回流回流！不過學者認為，同款的觀光設施，愈來愈多，實在不是好現象。
走上吊橋體驗漫步天空的感覺，橋下美景盡收眼裡，天氣好的話還可以遠眺彰化平原，這是南投猴探井的天空之橋，歷經三個月整修重新開園，假日都會吸引不少遊客。
==遊客==
風還滿涼的 對呀(第一次來嗎)
我第一次來 跟我女兒
==遊客==
橋中間風景吧(很美)而且很涼
橋中間可以看到市區唷
三個月重新整修，猴探井天空之橋今年一月中旬重新對外開放， 為了強化在地連結，以地名猴探井設置入口意象，也重新打造生態花園！在地攤商感覺，人潮回來了。而事實是，這三個月，吸引12萬人次，創造475萬營收。
==攤商==
之前一下子停起來 人家都不知道
現在已經慢慢有回流了
（生意比較好做嗎) 當然有呀
==天空之橋主任 簡克宜==
園區走完之後
你可以享用當地的美食
跟一些鳳梨有關的一些美食
還有一些做鳳梨酥的啦 鳳梨產品
猴探井天空之橋重新受到觀光客青睞，但專家直言，在地連結的特色還不夠。
==靜宜大學觀光系副教授 黃正聰==
如果當時他的設計規劃 就是會很有特色
而且他地方資源整合很好
那就可能有比較好的延續效果
學者認為，在地連結要再加強，和其他的吊橋也得有區別，否則只是相互模仿，更因為磁吸效應，分散觀光人潮。
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