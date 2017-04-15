經濟負擔重.教養問題多 年輕人不想生公視 (2017-04-15 00:00)
台灣已經是全世界出生率最低的國家之一，經濟負擔重，養孩子教養的問題多，讓年輕人不敢生，雖然政府說，這已經是國安層級的問題，地方政府也提出辦法，像台中市的「托育一條龍」、「到宅坐月子」等社會福利，不過效果有限，政府要擱加油。
小嬰兒哇哇落地，全家人興奮的迎接新生命的到來，不過台灣新生兒出生率是世界最低，很多家庭生只有1個小孩不想再生第2個，甚至是根本不想生小孩，因為大部分的人都怕養不起。
==民眾 林小姐==
可能就是現在的薪資太低了
養一個小孩已經是有點負擔
再生第二個的話
可能經濟上面會有困難
==民眾 陳小姐==
不想生小孩 因為其實坦白講
現在的薪資狀況
跟之後的通膨的關係
就是可能會養不起
而且就是照顧的部分
也是一個問題 因為照顧小孩的話
可能收入就會銳減
為了提高出生率，各縣市政府都推出多項鼓勵辦法，像是台中市的「托育一條龍」、「到宅坐月子」等社會福利，但似乎仍無法讓出生率有效提升，因為生得少，老年人口比例也跟著上升。
==衛福部台中醫院院長特助 陳學修==
老化的人口
從以前的7%升到去年的14%
也就是說以後的年輕人
1年1個人要養1.4個老人
那怎麼辦 這是問題在這裡
出生率下降，也進而影響醫界生態，婦產科醫生年齡逐年提高，除了現代人孩子生得少外，醫療糾紛也多，越來越少人想當婦產科醫生；收入沒增加卻要增加孩子的開銷，加上雙薪家庭教養問題、社會福利不夠好，讓民眾降低生育意願，政府想有效提高出生率，還要多用點心思。
邱植培 彭煥群 台中報導
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