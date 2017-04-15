台灣高鐵沿線地層下陷最新報告顯示，雲林台78線快速道路，下陷量最多，加起來已經有92公分，不過，原本下陷嚴重的彰化溪州、雲林車站、雲林跨158縣道這三個地點，目前下陷有減慢的趨勢。



高鐵公司表示，沿線的黃金廊道有補充地下水源，地方與中央也管控抽地下水，加上沿線限建範圍從60公尺擴大到150公尺，都有效果。也強調，雖然高鐵有部分路段下陷，不過整體安全並沒有問題。