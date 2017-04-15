















南投猴探井的「天空之橋」，在1月重新開放，南投市公所表示，目前營收已經有475萬，人潮逐漸回流！但有學者認為，包含信義鄉和仁愛的「清境」都有吊橋和步道，在陸續施工啟用，可能在「模仿效應」下，會讓人失去新鮮感。走上吊橋體驗漫步天空的感覺，橋下美景盡收眼裡，天氣好的話還可以遠眺彰化平原，這是南投猴探井的天空之橋，歷經三個月整修重新開園，假日都會吸引不少遊客。==遊客==風還滿涼的 (第一次來嗎)我第一次來 跟我女兒==遊客==橋中間風景吧(很美)而且很涼橋中間可以看到市區唷三個月重新整修，猴探井天空之橋今年一月中旬重新對外開放， 為了強化在地連結，以地名猴探井設置入口意象，也重新打造生態花園！在地攤商感覺，人潮回來了。而事實是，這三個月，吸引12萬人次，創造475萬營收。==攤商==之前一下子停下來人家都不知道現在已經慢慢有回流了（生意比較好做嗎) 當然有呀==天空之橋主任 簡克宜==園區走完之後你可以享用當地的美食一些跟鳳梨有關的美食還有一些做鳳梨酥的鳳梨產品猴探井天空之橋重新受到觀光客青睞，但專家直言，在地連結的特色還不夠。==靜宜大學觀光系副教授 黃正聰==如果他的設計規劃 相當有特色而且地方資源整合很好那就有比較好的延續效果學者認為，在地連結要再加強，和其他的吊橋也得有區別，否則只是相互模仿，更因為磁吸效應，分散觀光人潮。