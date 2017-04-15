NCC親送公文 令中廣寶島網.音樂網停播公視 (2017-04-15 00:00)
NCC在昨天派人送「停播公文」到中廣，要求中廣必須立即停播寶島網及音樂網，否則將移送法辦。而中廣也發出表聲明，表示「被迫」在14號午夜12點，全面停播寶島網和音樂網的所有節目，要向支持聽眾致歉並致謝。
== NCC副主委 翁柏宗==
96年趙少康先生入主中廣的時候
他就承諾NCC
他說這兩個頻率
假使指配給他人的時候
他就無條件繳回
我們也樂見中廣 他配合把這個
音樂網跟寶島網停止使用
對於節目被停播，中廣員工相當不捨，很多聽眾也都去留言、加油打氣。但中廣寶島網，和音樂網「頻率」停用，及繳回，已經爭議多時了。未來停播、繳回兩個頻段，已經讓確定接收的客家台，和原民台來進行試播，預計最快，會在六月開播。
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