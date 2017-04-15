















NCC在昨天派人送「停播公文」到中廣，要求中廣必須立即停播寶島網及音樂網，否則將移送法辦。而中廣也發出表聲明，表示「被迫」在14號午夜12點，全面停播寶島網和音樂網的所有節目，要向支持聽眾致歉並致謝。== NCC副主委 翁柏宗==96年趙少康先生入主中廣的時候他就承諾NCC他說這兩個頻率假使指配給他人的時候他就無條件繳回我們也樂見中廣 他配合把這個音樂網跟寶島網停止使用對於節目被停播，中廣員工相當不捨，很多聽眾也都去留言、加油打氣。但中廣寶島網，和音樂網「頻率」停用，及繳回，已經爭議多時了。未來停播、繳回兩個頻段，已經讓確定接收的客家台，和原民台來進行試播，預計最快，會在六月開播。