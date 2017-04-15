高鐵最新報告 雲林台78線下陷達92公分公視 (2017-04-15 00:00)
台灣高鐵沿線「地層下陷」的最新報告出爐，雲林、台78線、快速道路段，累積下陷量最多，已經達到92公分。不過，下陷比較多的：彰化溪州、雲林車站、雲林跨158縣道，這三個點，都沒有超過80公分，目前，整體「下陷趨勢」已經減緩。
高鐵公司表示，沿線的「黃金廊道」有補充地下水源，而地方和中央，也有管控「地下水」抽取，加上沿線，「禁限建範圍」，從60公尺擴大為150公尺，都有獲得成效！而高鐵下陷，最讓人擔心、可能會危害行車安全的「非均勻沉陷」，也沒有超過警戒值、因此安全上、沒有問題。
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