















台灣高鐵沿線「地層下陷」的最新報告出爐，雲林、台78線、快速道路段，累積下陷量最多，已經達到92公分。不過，下陷比較多的：彰化溪州、雲林車站、雲林跨158縣道，這三個點，都沒有超過80公分，目前，整體「下陷趨勢」已經減緩。高鐵公司表示，沿線的「黃金廊道」有補充地下水源，而地方和中央，也有管控「地下水」抽取，加上沿線，「禁限建範圍」，從60公尺擴大為150公尺，都有獲得成效！而高鐵下陷，最讓人擔心、可能會危害行車安全的「非均勻沉陷」，也沒有超過警戒值、因此安全上、沒有問題。