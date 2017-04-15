















彰化即將有捷運了！總統蔡英文證實，台中綠線將延伸到彰化市區，而這項計畫列入行政院「前瞻基礎建設」中，彰化縣長魏明谷更表示，想爭取延伸到「鹿港」，但有學者憂心，彰化的「大眾運輸」需求將隨人口下降，而逐漸降低，捷運可能會變成財政負擔。==總統 蔡英文(106.4.14.)==我們要再向彰化鄉親宣布一件大事那就是彰化即將要有捷運了總統蔡英文14號南下彰化，為綠能招商發表會致詞，她特別宣布，台中捷運綠線延伸到彰化市已列入前瞻計畫，彰化縣長魏明谷表示，將繼續爭取捷運從彰化市再延伸到和美、鹿港。==民眾==我覺得可以帶動這邊的商機而且像我們去台中的話也比較方便 也比較快==民眾==要去台中 台中要來彰化都很方便我們坐捷運不要開車這樣交通才不會那麼複雜彰化不少民眾對於台中捷運延伸到彰化市，抱持正面看法，認為能帶動彰化發展。不過學者分析，彰化的大眾運輸使用率並不高，加上人口持續減少，彰化縣府目前要做的，應該是提出培養搭乘大眾運輸的配套方案，而非再讓捷運延伸到鹿港。==逢甲大學運管系副教授 李克聰==彰化的大眾運輸的市占率還是非常的低將來我們彰化市區如果人口是漸少的而且又是高齡化的社會將來需求只會減少不會增加這些都在這個整個評估分析當中必須要考慮到 非常重要的因素學者認為，包括彰化在內，很多縣市政府積極爭取前瞻計畫內「軌道建設」的預算，但都沒從民眾需求進行分析，若沒有完整的供需分析、永續維運的計畫，恐怕未來對財政會是一大負擔。邱植培 彭煥群 彰化報導