中捷綠線擬延伸到彰化 列入"前瞻"計畫公視 (2017-04-15 00:00)
彰化即將有捷運了！總統蔡英文證實，台中綠線將延伸到彰化市區，而這項計畫列入行政院「前瞻基礎建設」中，彰化縣長魏明谷更表示，想爭取延伸到「鹿港」，但有學者憂心，彰化的「大眾運輸」需求將隨人口下降，而逐漸降低，捷運可能會變成財政負擔。
==總統 蔡英文(106.4.14.)==
我們要再向彰化鄉親
宣布一件大事
那就是彰化即將要有捷運了
總統蔡英文14號南下彰化，為綠能招商發表會致詞，她特別宣布，台中捷運綠線延伸到彰化市已列入前瞻計畫，彰化縣長魏明谷表示，將繼續爭取捷運從彰化市再延伸到和美、鹿港。
==民眾==
我覺得可以帶動這邊的商機
而且像我們去台中的話
也比較方便 也比較快
==民眾==
要去台中 台中要來彰化都很方便
我們坐捷運不要開車
這樣交通才不會那麼複雜
彰化不少民眾對於台中捷運延伸到彰化市，抱持正面看法，認為能帶動彰化發展。不過學者分析，彰化的大眾運輸使用率並不高，加上人口持續減少，彰化縣府目前要做的，應該是提出培養搭乘大眾運輸的配套方案，而非再讓捷運延伸到鹿港。
==逢甲大學運管系副教授 李克聰==
彰化的大眾運輸的市占率
還是非常的低
將來我們彰化市區
如果人口是漸少的
而且又是高齡化的社會
將來需求只會減少不會增加
這些都在這個
整個評估分析當中
必須要考慮到 非常重要的因素
學者認為，包括彰化在內，很多縣市政府積極爭取前瞻計畫內「軌道建設」的預算，但都沒從民眾需求進行分析，若沒有完整的供需分析、永續維運的計畫，恐怕未來對財政會是一大負擔。
邱植培 彭煥群 彰化報導
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