陸媒15日報導，中國大陸大型旅遊網站攜程網已下架所有北韓遊產品。而且不只是攜程，大陸多家境外旅遊服務供應網站也搜不到北韓相關產品。（截自大陸攜程網vacations.ctrip.com）中央社 106年4月15日