愚公故鄉 舉辦3千人共吃大鍋飯中央社 (2017-04-15 21:20)
（中央社台北15日電）「愚公移山」故事發祥地－中國大陸河南省濟源市的小溝背愚公村，今天有3000多名民眾聚集，共吃自助「大鍋飯」，感受部落生活。
中新網報導，河南濟源小溝背愚公村今天擺出6、7口大鍋，還有十幾個大盆一字排開，劈柴燒出熱騰騰的大鍋飯，吸引大批民眾一起大快朵頤。
據人民網，濟源因濟水發源而得名，是傳說中愚公移山的地方。1060415
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
htc d816x．HTC EVO 3D 下掀式皮套．HTC 手拿包．htc touch pda．HTC Sensation XL G21．HTC TOUCH VIVA．HTC Desire HD 手機套．HTC 鴿子．HTC 901s Butterfly S．HTC J 原廠電池．HTC 警示燈．HTC USB 充電器．HTC Sensation 原廠電池．htc m8 16g 粉紅．NILLKIN HTC m8 皮套．HTC One M7 手機殼．htc desire610 保護殼．HTC Sensation Beats．HTC ipad2．捲線保護套 htc one．htc one m8 mini．htc desire 816．HTC 硬式保護殼．HTC 防水袋．HTC 捕蚊器．HTC ONE M8．HTC 指環．Dapad HTC One．htc desire 816 四核．htc m8 16g
- 【品味居】艾塔時尚4.3尺白雲石面茶几(附收納椅凳*2)
- 【A.L.I】V-ROOX 21吋 時尚迷彩硬殼可擴充旅行箱/行李箱(4
- 【SAMPO】聲寶雙USB萬國充電器轉接頭 EP-U141AU2(尊爵黑 轉
- 3M 保潔墊包套平單式(雙人加大)+防蹣限量枕心
- 【富鼎珠寶】天然和闐白玉-福來平安蜜糖和闐白玉掛件(S460)
- 《新小牛頓》1年12期 + iPad mini兒童平板保護套（4色可選
- 羅絲美睡衣 -芭蕾仙子無袖洋裝睡衣 (浪漫粉)
- 地藏小王 BLUE WAY 復古小口袋中低腰直筒褲
- 【富鼎珠寶】天然A貨翡翠-三彩冰透翡翠平安大串珠(S369)
- OLIVIA 《 FLORA 北歐白 》 加大雙人兩用被套床包四件組
日本小將平野美宇亞錦賽半決賽橫掃中國隊主力朱雨玲【北京新浪網】
通訊：中國地鐵首次「開進」洛杉磯【北京新浪網】
乞討窮游成歐美背包客新潮 外媒和網民看不下去了【北京新浪網】
朝鮮核試驗的跡象越來越濃？韓國：誰也不能亂下結論【北京新浪網】
美國斬首金正恩？陸官媒：難【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》