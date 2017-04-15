（中央社台北15日電）「愚公移山」故事發祥地－中國大陸河南省濟源市的小溝背愚公村，今天有3000多名民眾聚集，共吃自助「大鍋飯」，感受部落生活。



中新網報導，河南濟源小溝背愚公村今天擺出6、7口大鍋，還有十幾個大盆一字排開，劈柴燒出熱騰騰的大鍋飯，吸引大批民眾一起大快朵頤。



據人民網，濟源因濟水發源而得名，是傳說中愚公移山的地方。1060415