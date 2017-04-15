？ ？備受大家期待的《速度與激情8》已經與廣大的中國影迷們見面了，不知道大家有沒有去電影院去支持一下呢？從目前的情況來看，這部片子很受歡迎。

？ ？作為《速度與激情》系列的最新續集，電影《速度與激情8》這次似乎已經放棄了打情懷牌，回歸到系列最原始的那種刺激感上。上天下海的飆車大戲，赤手空拳的貼面肉搏，從不缺席的爆炸場面……《速度與激情8》可謂是使出渾身解數，來轟炸影迷們的大腦。

？ ？中文預告：

？ ？很少有電影像《速度與激情》這樣，能夠一直拍續集拍到第八部的。每當大家覺得這個系列已經油盡燈枯的時候，新片總會玩出些花樣。從2001年《速度與激情》首部電影開始，影片的投資越來越大，場面也越來越大。《速度與激情》早已不滿足於跑車、美女、街頭巷尾的警匪追逐戰這些元素，而越來越追求更廣闊的舞台，更宏大的敘事。

？ ？為了追求更有衝擊力的視覺效果，《速度與激情8》的有些場景甚至已經顯得非常不合邏輯了。《速度與激情6》中就已經出現了飛機、坦克，在《速度與激情8》中則進一步升級，飛機、坦克、核潛艇、導彈、裝甲車輪番轟炸，看得人眼花繚亂、血脈噴張。對於追求驚險刺激的那部分觀眾來說，《速度與激情8》視覺效果無疑會給他們帶來一場驚心動魄的觀影體驗。

？ ？但與此同時，《速度與激情8》的故事劇情則看起來有些牽強，尤其是范迪塞爾所飾演的多米尼克任由塞隆演的神秘女子Cipher擺布的動機顯得很生硬。多米尼克為此背叛了自己的家庭，幫助Cipher滿世界搞破壞，找她需要的東西，僅僅就因為她是壞蛋？雖然「家庭分崩離析」、「背叛另有隱情」這樣的苦情橋段非常常見，但本片似乎並沒有給出一個足以讓影迷相信的理由。《速度與激情8》劇情結構的拼湊感也是許多媒體扣分的地方。

？ ？從《速度與激情6》開始，整個系列似乎越來越朝著爆米花電影發展了——更高的預算投入、更長的放映時間、更大牌的明星、更炫酷的特效，劇情不需要太緊湊，有時候連台詞都顯得有些應付。而《速度與激情7》從一定程度上來說，是由於保羅沃克的離世吸引了更多的粉絲，也使之創下了國內首映日票房破4億的記錄。當然，系列的各種大場面依然是持續炸裂。

兩位肌肉硬漢之間的碰撞一觸即發

？ ？即便沒有了情懷加持，劇情不夠順暢，各種豪車、肌肉、天馬行空的狂飆應該也能讓《速度與激情8》再刺激一番我們的腎上腺素。然而中國觀眾這兩年早已被好萊塢各種大場面輪番轟炸地有些麻木了。如果沒有太好的創意，場面即使再勁爆，也可能會淪為影迷的槽點。《速度與激情8》能否跳出這樣的窠臼？