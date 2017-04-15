世衛組織：吸煙致中國2014年損失約3500億元人民幣北京新浪網 (2017-04-15 21:31)
新華社北京4月15日電（記者黃堃）世界衛生組織和聯合國開發計劃署日前聯合發佈的一份報告指出，中國近年來採取的控煙措施已收到一些成效，但仍需進一步加強。據報告估計，2014年中國由於吸煙而導致的經濟總損失約為3500億元人民幣。
這份報告指出，吸煙帶來的健康等一系列問題會影響中國經濟。目前中國消費的捲煙佔全球44%，每年有100多萬中國人因吸煙相關疾病而死亡。
報告因此呼籲有關方面加強控煙措施，比如在所有室內公共場所實現100%禁煙，以及增加煙草稅、在煙草包裝上進行圖形警示、加強相關宣傳、加強戒煙服務等。
報告提到中國已經採取一些控煙措施，比如北京、深圳和上海等大城市已通過並開始實施全面的控煙條例。2015年中國財政部和國家稅務總局宣布增加捲煙消費稅，該舉措非常有效並使得捲煙零售價有所上漲，當年捲煙銷售量出現了多年來的首次同比下降，而相關稅收也較2014年增加。報告認為這是實現了雙贏。
「煙企阻撓加強控煙政策的最常用藉口就是煙企對經濟的貢獻，所以我們的聯合報告針對的是成本問題，」世界衛生組織駐華代表施賀德告訴新華社記者，「煙企的這種做法在全世界各地反覆出現，我要十分明確地指出，這是一種非常可笑的說法。」
聯合國開發計劃署駐華代表羅世禮在一份聲明中說：「國際社會認識到對於更廣泛的健康與發展而言，控煙是需要優先考慮的一大議題。」
對於中國的控煙努力，施賀德說：「相信中國一定能做到！」
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