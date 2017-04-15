（中央社記者劉麗榮台北2017年4月15日電）美國學者福山今天表示，中國經濟發展模式無法可長可久，因為無法任何一個大型國家能一直維持高經濟成長，如果經濟惡化，中共政權的正當性會受到質疑。



前行政院長江宜樺成立的長風基金會邀請美國學者福山（Francis Fukuyama）在台北舉辦2天的「從歷史的終結到民主的崩壞」講座，繼昨天福山專題演講「自由主義國際秩序的崩解」，今天則邀請中研院院士朱雲漢與福山對談「中美爭鋒及其影響」。



江宜樺說，福山的書上不斷強調一個國家應該具備什麼能力和法治制度，也提到中國的發展模式無法可長可久，中國未來在國際舞台扮演的角色為何？



福山說，中國假如要扮演像美國的世界強權角色，願意為國際社會創造公共財，中國目前很難做到這點，主要跟歷史經驗有關，處理起來綁手綁腳，此外，還有中國政權在國內正當性的問題。



福山指出，就歷史發展經驗來看，有很長一段時間，中國認為自己是國際體制下的受害者，當時世界列強入侵中國，美蘇聯手欺負中國，這對共產黨高級幹部的心理產生陰影。



政權正當性方面，福山說，中國每當難以撫平國內民眾心中不滿情緒時就高舉民族主義的大旗，「這是我擔心的地方」，因為中共政權等於是操弄民族主義，而且是由政府操弄。一般中國的老百姓提到南海問題或鄰國爭議都非常憤慨、極度不滿，這是一股很可怕的勢力，政府一開始想要操弄這樣的情緒，但若一不小心失控，會玩火自焚。



福山說，現階段來講，民族主義不會是主要工具，中國經濟成長雖然放緩，但有6%、7%，還是很不錯，真正要思考的是，一旦中國的經濟問題變得更加嚴重，會引發甚麼問題？



福山認為，中國經濟發展模式無法可長可久，因為沒有任何一個大型國家能一直維持高經濟成長，如果經濟成長率變成3%、4%，中共政權的正當性就會受到強烈質疑，他們目前政權正當性的主要來源就是經濟非常好，如果經濟成長不是護身符的時候，就可能訴諸軍事手段或民族主義。



福山也說，他不認為中國在近期內可以民主化，比較可行的做法是遵循一些歐洲國家道路，在民主之前先建立法治，讓政黨能受到法治的管轄，在這樣的前提下才能有後續的民主發展。