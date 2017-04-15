2003年，14歲的花澤香菜為動畫《最終流放》荷莉·馬德賽因一角配音成為了她職業生涯的處女座。而到了2006年，高中三年級的花澤香菜在動畫《ZEGAPAIN》出演女主角守凪了子后離開Smile Monkey移籍到大澤事務所，從而正式以聲優身份出道！經過多年的努力，成為我耳熟能詳的知名聲優。

近日，針對「亞洲表情三巨頭之一」花澤香菜配音最迷人的角色進行了網路公開投票，網友投票結果公佈！榜單中《蘿球社》湊智花以422票的成績脫的桂冠，成為第一名。

榜單TOP10：

第1位：湊智花（《蘿球社》）

第2位：千石撫子（《物語》系列）

第3位：小野寺小咲（《偽戀）》

第4位：常守朱（《心理測量者》）

第5位：川本日向（《3月的獅子》）

第6位：髏髏宮歌留多（《妖狐×仆ss》）

第7位：園原杏里（《無頭騎士異聞錄》）

第7位（並列）：杜山詩惠美（《青之驅魔師》）

第9位：小雪老師（《你的名字。》）

第10位：綠川花（《監獄學園》）