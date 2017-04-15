花澤香菜最迷人的動畫角色 兵庫北的笑容我來守護北京新浪網 (2017-04-15 20:56)
2003年，14歲的花澤香菜為動畫《最終流放》荷莉·馬德賽因一角配音成為了她職業生涯的處女座。而到了2006年，高中三年級的花澤香菜在動畫《ZEGAPAIN》出演女主角守凪了子后離開Smile Monkey移籍到大澤事務所，從而正式以聲優身份出道！經過多年的努力，成為我耳熟能詳的知名聲優。
近日，針對「亞洲表情三巨頭之一」花澤香菜配音最迷人的角色進行了網路公開投票，網友投票結果公佈！榜單中《蘿球社》湊智花以422票的成績脫的桂冠，成為第一名。
榜單TOP10：
第1位：湊智花（《蘿球社》）
第2位：千石撫子（《物語》系列）
第3位：小野寺小咲（《偽戀）》
第4位：常守朱（《心理測量者》）
第5位：川本日向（《3月的獅子》）
第6位：髏髏宮歌留多（《妖狐×仆ss》）
第7位：園原杏里（《無頭騎士異聞錄》）
第7位（並列）：杜山詩惠美（《青之驅魔師》）
第9位：小雪老師（《你的名字。》）
第10位：綠川花（《監獄學園》）
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