▲基隆翠湖被人濫倒廢棄物，垃圾堆積如山，如今又傳出「誤挖」事件，引起民代關切，導致地方議論紛紛。（圖／記者林忠勳翻攝，2017.4.15）

基隆市日前發生翠湖「誤挖」國土案件，意外被檢警查獲。當時包括施工廠商湧立公司經理王英昰、地主置剭公司現場負責人及施工人員，均被帶至基隆市第三分局做筆錄。讓人意外的是，王英昰的太太就是親民黨籍基隆市議員楊秀玉、父親則是在前基隆市長張通榮任內、擔任都發處長的王翔鍾。檢警私下透露，在製作筆錄的過程中，包括楊秀玉、王翔鍾等相繼來關心，如此大陣仗到警局關心，非常罕見。

該案之所以引起關注，最主要被挖的地方，位於基隆高中後方的「翠湖」，原本是當地人戲水、遊憩的秘境。但從94年間，開始被人傾倒營建廢棄物，市政府當時僅對地主開出6000元的罰單，並要求限期改善。但因清理費用龐大，地主索性變賣土地。97年又由另一名地主接手，沒想到廢棄物越積越多，到現在湖畔的廢棄物量，預估將近四千多噸。

據了解，這10年間土地不斷轉手，新地主置剭公司去年底以清理垃圾的名義向市政府申請開挖，今年3月24日開工，但開挖位置卻在原本的核定範圍之外，市政府發現後要求停工。沒想到，地主只停了一天又進場繼續施工，市政府產發處怒批視公權力為無物，會同警方再次緝查，發現還在施工，隨即依水保相關法令移送基隆地檢署偵辦。

前立委王拓兒子、基隆著名社運人士王醒之就在臉書貼文表示，「不難理解地主為什麼會挖錯」。王醒之寫道，被挖開的地方在土地分區上大部分是「保護區」，依法最後要將破壞區復育，而保護區的變更才是梗中之梗，若保護區被變更，土地瞬間就可以點石成金。

至於，針對業者所稱的「誤挖」說法，基隆市政府產發處長林清海表示，該挖掘的範圍，完全在核定的水保計劃範圍之外，最離譜的是市府要求停工後，業者竟然又私自開挖，一連串的動作，恐怕很難說服大眾！